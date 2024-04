Após contato com a redação do Extra de Rondônia, Kallebe Dourado, Coordenador da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vilhena, respondeu às reclamações de Ivanessa de Jesus Cortez, mãe de um menino que se machucou no braço na escola na tarde de quarta-feira, 24. Segundo ela, não conseguiu atendimento para seu filho na UPA (leia mais AQUI).

De acordo com Kallebe, a mãe está equivocada, afirmando que a criança foi atendida na quarta-feira, 24. No entanto, o paciente deu entrada, conforme evidenciado na foto anexa, às 18h59, para triagem com o enfermeiro, sendo classificado como azul devido à estabilidade de seus sinais vitais. Às 21h30, o médico convocou o paciente para consulta, mas este não compareceu, resultando em um intervalo de espera de 2 horas e 30 minutos entre a triagem e o chamado médico.

Além disso, o coordenador informou que, na quinta-feira, 25, a criança passou pela triagem às 09h50 e, às 09h58, foi prontamente atendida pela médica, aguardando apenas 8 minutos entre a triagem e o atendimento médico. Portanto, de acordo com Kallebe, o relato da mãe não corresponde à realidade.

Kallebe também mencionou que a criança realizou uma radiografia e, às 11h03, foi reavaliada pela médica, que prescreveu o tratamento e autorizou a alta do paciente para casa.

>>>Prontuário atendimento quarta-feira, 24

>>>Prontuário atendimento quinta-feira, 25