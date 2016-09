Professores de escola municipal se preparam para lançamento de livro

A Escola Municipal Angelo Mariano Donadon, está se preparando para o coquetel de lançamento do livro “Poesia Além da Sala.”

O livro foi idealizado pela professora Lucimar R. Rodrigues, coordenadora do projeto “Altas Habilidades Potencializando Talentos” na sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE).

O projeto do livro contou com apoio logístico do diretor da instituição Clésio Cassio de Almeida Costa e da vice-diretora Adriana Silva da Costa.

De acordo com o informações do professor Nill Cruz e a professora Zenaide Neves, foram selecionados 17 alunos do 6º ao 9º ano, que se sobressaíram em escrever poesias para a produção do projeto. Este já é o quarto livro produzido e lançado pela escola com participação dos professores e alunos.

O livro será lançado oficialmente no dia 06 de outubro de 2016 às 19 horas em um coquetel com a participação dos autores, professores, colaboradores, imprensa e comunidade em geral.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia