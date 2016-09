Julinho se revolta com “Japonês” por ser contra distribuição de cestas básicas: “Ele não conhece os pobres”

O candidato a prefeito de Vilhena, Júlio César Silva (PSOL) participou do debate entre os concorrentes promovido na noite de terça-feira, 27, pela Rede TV, e disse que a realização foi positiva.

Em visita ao Extra de Rondônia, ele comentou que, mesmo com a ausência de Rosani Donadon, o debate foi satisfatório, proporcionando aos eleitores mais uma oportunidade para conhecer melhor as propostas e perfil dos políticos que pretendem ser administradores da cidade. “O diálogo foi levado em alto nível, sem ataques pessoais; entretanto houve diferenças”, destacou.

Silva conseguiu apresentar suas metas e ideias para administrar Vilhena, e gostou da maioria dos questionamentos que lhe foram apresentados, inclusive pelo adversário presente, o candidato Eduardo Tsuru. “O debate me deu oportunidade de aprofundar meus argumentos no que considero importante”, garantiu.

No entanto houve um momento em que Júlio discordou com veemência do posicionamento do “Japonês da Granja”.

Ao ser contrariado com respeito a sua prática de duas décadas em fornecer cestas básicas à população carente, sob argumentação que este tipo de ação não era positiva ao povo, Silva defendeu-se com veemência e acusou Eduardo de perseguição. “Talvez o meu concorrente não conheça muito bem a periferia da cidade, por isso pode ser que não saiba que há pessoas em situação de extrema pobreza, que chegam a passar fome. Por isso, não acho que tal ajuda seja algo prejudicial, e independente do resultado das eleições vou continuar a fazer o que faço há cerca de vinte anos. Ele deveria conhecer in loco as necessidades da população, o que é impossível fazê-lo em apenas 45 dias de campanha. Em verdade, ele não conhece os pobres”, declarou.

O radialista explicou que entre os programas adotados pelo governo federal sob o comando do PT, o bolsa-família é um que conta com sua admiração. “É claro que existe a necessidade de fiscalização e cuidado para evitar abusos, mas trata-se de uma forma de minimizar os problemas dos menos favorecidos, distribuindo renda que acaba circulando na própria comunidade onde os beneficiados vivem, fazendo a economia local girar”, argumentou.

Ele acrescentou que sendo eleito pretende implantar algo semelhante no Município para ajudar os mais carentes. “Existem em Vilhena famílias que possuem pessoas doentes, acamadas, que não tem condições de sequer de garantir a própria alimentação, por isso as pessoas devem ajudar. E não sou só eu quem faço isso. Há empresários, entidades e até mesmo pessoas que não dispõem assim de tantos recursos que fazem isso. Portanto, não concordo com o meu adversário neste quesito, e tenho certeza que quem recebe uma cesta básica num momento difícil da vida também deve discordar”, concluiu Júlio.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria