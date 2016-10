Empresário comenta ações para regularizar coleta de lixo em Vilhena

A empresa Limp Serv está realizando a coleta do lixo em Vilhena. Segundo o proprietário, Antônio Tavares de Almeida, a empresa regularizou a coleta dos lixos que estavam acumulados na cidade.

“A população vilhenense nos últimos dois meses está em paz com a coleta de lixo, longe do caos que presenciamos no mês de junho e julho onde a cidade enfrentava o acumulo de lixo nas residências e empresas, agora com o serviço terceirizado da Limp Serv o desempenho está ótimo, as reclamações acabaram e passamos nos bairros, ruas, avenidas não há mais acumulo de lixo”, disse Antônio.

De acordo com Antônio, atualmente a empresa conta com cinco caminhões, 27 gari e 14 motorista. Além disso, os caminhões possuem GPS.

“Os GPS são importantes, pois facilita a localização e armazenamento de todos os roteiros de coleta para eventuais reclamações sejam feitas e que para que sempre sejam sanadas fica armazenado no sistema a data, horário e qual a placa de caminhão passou nos determinados locais reclamados pelo consumidor”, explica Antônio.

Segundo o proprietário da empresa, a Limp Serv está trabalhando para oferecer um serviço de qualidade para a população vilhenense.

“Nosso município merece empresas que se preocupam em atingir com desempenho pela qual foram contratadas a fazer, a população paga pelo serviço prestado e o dinheiro é público estamos precisando de empresas transparentes e corretas no que fazem”, afirmou Antônio.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia