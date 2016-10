Fuck Auto Peças inaugura novas instalações em Vilhena

A empresa Fuck Auto Peças inaugurou as novas instalações em Vilhena na manhã desta segunda-feira, 17.

Segundo o proprietário da empresa, Carlos Fuck, a construção das novas instalações era um sonho antigo da família, e tem como objetivo oferecer uma estrutura ampla para atender os clientes, além de melhorar o ambiente de trabalho oferecendo conforto e motivação à equipe de colaboradores da empresa.

Fundada em 1985, a Fuck Peças vem se destacando ao longo dos anos pelo comprometimento e pelo empenho em trazer aos nossos clientes o melhor em peças e serviços automotivos.

“Estamos sempre em busca de melhoria de nossa atuação e investimos na modernização de nosso atendimento e de nossos produtos, trazendo o melhor do ramo automotivo para nossa região”, disse Carlos que informou também que a empresa atende clientes em Rondônia e do Mato Grosso.

A empresa trabalha com peças para veículoslinha leve, pesada e agrícola trazendo diversas opções de peças para os motoristas que necessitam realizar manutenções e reparos em seus automóveis.

“Agradeço a todas as pessoas que prestigiaram a cerimônia de inauguração, os clientes, colaborares da empresa, os colaboradores que ajudaram na construção da obra, os fornecedores, enfim a todos que de uma forma ou outra colaboraram para o sucesso da empresa ao logo dos anos”, falou Carlos.

As pessoas que desejam conferir as novas instalações a Fuck Auto Peças fica localizada na Avenida Celso Mazutti, número 3745, no bairro Jardim América em Vilhena. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (69) 3316-5500.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia