NOVA PICAPE FIAT TITANO A consultora de vendas Sueli Ribeiro com a Nova Picape TITANO lançamento 2024 da FIAT, na concessionária FIAT PSV em Cacoal, do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia. A TITANO também pode ser encontrada na FIAT PSV em Rolim de Moura, comandadas pela dinâmica empresária Poliana Miranda, que comanda ainda as concessionárias CITRÖEN e PEUGEOT na Capital do Café, e breve irá inaugurar a GWM de carros híbridos, também em Cacoal. As empresas PSV, CITRÖEN, PEUGEOT e GWM receberão o tradicional troféu CACAU DE OURO 2024, evento em sua 21ª, no dia 24 de agosto próximo.

SICOOB FRONTEIRAS Registrei na prestigiada cooperativa financeira SICOOB FRONTEIRAS na rua São Luiz em Cacoal/RO, as gerentes PF Sandra Santos e a assistente Lorena Souza, PF Daiele Ribeiro e o assistente Vinicius Cardoso, PF Maria Laura Guedes, Giovana Kemper do atendimento e recepção, PJ Elizabete Gonçalves e a assistente Maria Inês, e de relacionamento Rural Suzamar Valentin e o assistente Tiago Oliveira. A SICOOB FRONTEIRAS soma mais de 20 mil cooperados nos três estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

SHOWROOM CASA & DECORAÇÃO Na moderna CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, registrei a empresária MARCIA ROSALINO em dia de compras na mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia.

TRACK & FIELD CACOAL Na TRACK & FIELD famosa marca de franquia de moda fitness, roupas de academia, corrida, calça leggings, tops, shorts, tênis, e inúmeros acessórios em Cacoal/RO, na rua São Luiz ao lado da franquia Divino Amor, a sócia proprietária Janaina Almeida de calça branca, recepcionou em sua moderna loja a famosa influencer digital GREICE JOVIANE empresária, CEO da @gerahbeleza, treinadora motivacional e criadora do método SSS, que esteve na Capital do Café ministrando palestra para numerosa plateia. Greice Joviane VESTE Track & Field nas duas fotos. A prestigiada TRACK & FIELD CACOAL é presença confirmada como homenageada no tradicional Troféu CACAU DE OURO 2024 na Capital do Café.

20 ANOS da CONTÁGIO JOIAS e ÓTICA Registrei a empresária Kelly Polizello no coquetel de comemoração dos 20 ANOS de sua CONTÁGIO Joias e Ótica, e expansão da loja no Cacoal Shopping em Cacoal/RO, no último dia 16. A empresária Kelly Polizello é presença confirmada no tradicional Troféu CACAU DE OURO 2024, onde sua empresa CONTÁGIO JOIAS e ÓTICA receberá a tradicional homenagem.

AMIGOS & VIOLA 2024 Em Cacoal/RO, no último dia seis, o CACOAL SELVA PARK foi palco do tradicional, badalado e prestigiado AMIGOS & VIOLA. Registrei o encontro dos amigos engenheiro civil Nelson Mangueira do escritório NM Nelson Mangueira e pecuarista Marlene Souza e Silva Pelin.

