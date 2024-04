Na noite da última terça-feira, 23 de abril, a Faculdades Integradas Aparício Carvalho – FIMCA Vilhena deu início a aguardada 6ª Semana das Engenharias.

O evento foi marcado pela presença ilustre de renomados profissionais do campo da engenharia e arquitetura, bem como pela participação ativa de estudantes e entusiastas da área.

A abertura solene contou com a presença do arquiteto Rafael Perin, que trouxe sua expertise para enriquecer o evento. Ao lado dele, estavam o coordenador da FIMCA Vilhena, Mário Vitor Venâncio, e o coordenador acadêmico Flávio Ferraz, figuras essenciais na organização e execução do evento. O professor Maurício Veiga da Silva teve a honra de apresentar e dar as boas-vindas a todos os presentes, marcando o início de uma semana promissora.

Logo após a abertura, os participantes foram convidados a mergulhar em uma roda de conversa mediada pelo professor Gutemberg Torquato. Sob o tema “A Engenharia e suas Perspectivas”, profissionais de diversas áreas compartilharam suas experiências e visões sobre o futuro da engenharia. Jairo Montalvão, engenheiro mecânico; Reginaldo Gonçalves, engenheiro civil; Marcus Leão, arquiteto; e Aline Queiroz, engenheira eletricista, foram os convidados que enriqueceram o debate com suas vivências e conhecimentos.

Durante a animada conversa, destacou-se a importância do uso de novas tecnologias, com especial ênfase na Inteligência Artificial (I.A.), para impulsionar o progresso no campo da engenharia. Os participantes compartilharam insights valiosos sobre como a I.A. está transformando processos industriais, otimizando o trabalho em equipe e impulsionando a inovação.

Um aspecto notável do evento foi a interação com o público, que se mostrou engajado e interessado em contribuir com perguntas pertinentes. Infelizmente, devido ao limite de tempo, algumas questões enviadas através da transmissão ao vivo no YouTube não puderam ser respondidas, evidenciando o enorme interesse e participação do público no evento.

A abertura da 6ª Semana das Engenharias da FIMCA Vilhena foi um sucesso, marcado pela troca de conhecimento, networking e reflexões sobre o futuro promissor da engenharia. Com palestras, workshops e atividades práticas programadas ao longo da semana, espera-se que o evento continue a inspirar e capacitar futuros profissionais a enfrentar os desafios e oportunidades do mundo contemporâneo.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>