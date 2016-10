Escola rural de Colorado realiza 7ª edição do projeto “Noite Cultural”; veja fotos

No último sábado, 22, a Escola Municipal Professor Weyha Clair da Silva, localizada na 1ª eixo, esquina com a linha 4, área rural de Colorado do Oeste, realizou a 7ª edição do projeto Cultural “Musica e Poesia”.

O evento contou com corpo de jurados, pois os alunos apresentaram poesias e musicas variadas, incluindo gospel. Houve premiações em todas as categorias.

Os alunos foram aplaudidos pelos participantes. A expectativa superou pela qualidade apresentada.

O professor e diretor Ednaldo da Silva, falou em nome de todos os servidores da instituição. Agradeceu a comunidade e também os comerciantes que ajudaram a patrocinar o evento.

O Extra de Rondônia marcou presença e clicou os melhores momentos. Confira.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Nilo Coradini