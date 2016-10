Maria José assume interinamente presidência da Câmara e convoca suplentes em Vilhena

A vereadora Maria José da Farmácia (PSDB) assumiu interinamente, nesta segunda-feira, 24, a presidência da Câmara de Vilhena.

Ela assume o cargo após o presidente da Casa, Junior Donadon (PSC) e o vereador José Garcia (DEM), que era vice-presidente, serem afastados de suas funções parlamentares por determinação da justiça.

Maria José, que fazia parte da mesa diretora e era primeiro secretário, foi comunicada da determinação judicial na manhã de hoje, e sua primeira tarefa foi convocar seis suplentes para assumir os cargos dos vereadores indicados pela Polícia Federal.

Além de Junior Donadon e José Garcia, foram afastados da vereança Vanderlei Graebin (PSC), Carmozino Taxista (PSDC), Jairo Peixoto (PP) e Marta Moreira (PSC).

Após consultar a assessoria Legislativa da Casa de Leis, Maria José, via ofício, comunicou à Justiça Eleitoral a respeito da posse dos novos suplentes, que ocorrerá na sessão ordinária do dia 1 de novembro. A Justiça Eleitoral é quem decidirá quem deve assumir as seis vagas no parlamento municipal.

Maria José disse que a partir desta terça-feira, 25, tomará ciência dos processos administrativos da Casa e reunirá sua equipe de trabalho para analisar a continuidade das ações Legislativas.

Texto e foto: Assessoria