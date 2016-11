São Francisco é Miss e Cacoal é novamente Mister Rondônia 3ª Idade 2016

Rondônia conheceu na tarde deste domingo, 20, o casal da 3ª Idade mais elegante, simpático e belo do Estado.

O concurso ocorreu durante evento organizado pelo competente apresentador Valdir Alberto, no Centro da Terceira Idade, em Vilhena.

Caravanas de vários municípios de Rondônia marcaram presença e durante todo o evento apoiaram seus candidatos. O evento começou às 10h00, e depois, ao meio-dia, foi servido um saboroso almoço gratuitamente para todos.

No evento, como Miss Rondônia 3ª Idade 2016 foi eleita Valnira de Fátima Costa, do município de São Francisco do Guaporé, e como Mister Antônio Felício de Almeida, de Cacoal.

Assim sendo, Cacoal repete a façanha de eleger seu representante pela segunda vez consecutiva. Em 2015, quem foi eleito foi Oale Francisco de Souza (65 anos).

Sete pessoas de diversos municípios fizeram parte da mesa de jurados, entre eles, o jornalista Esteban Vera, do Extra de Rondônia.

Em segundo lugar ficou Glaci Tah Varta, de Vilhena, e Francisco Coleho Netto “Boy”, de Jarú. Em terceiro ficou Maria de Nazaré da Cruz, de Porto Velho, e Arnaldo Alves da Costa, de Cabixi.

Os casais ganhadores receberam como premiação uma cama box personalizada, da empresa Gazin.

Várias lideranças políticas estiveram presentes no certame, como a deputada estadual Rosângela Donadon e o prefeito em exercício Célio Batista, além do empresário Paulo Sérgio dos Santos, gerente das lojas Gazin em Vilhena. No final do evento, os populares solicitaram à deputada Rosângela para interceder junto ao Governo para incluir o Miss Rondônia 3ª Idade no calendário oficial do Estado.

A reportagem do Extra de Rondônia flagrou os melhores momentos da festa. Nesta segunda-feira será publicada galeria de fotos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia