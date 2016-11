Imprudência teria provocado acidente com dois feridos e um morto no Km 87 da BR-364; fotos

Acidente envolvendo um caminhão Mercedes Benz 712, placa BPW-7902/Juína-Mato Grosso, e um Volkswagen Golf, Placa JWU-3633/Seringueiras-Rondônia, ocorreu por volta das 18 horas desta sexta-feira, 25, no Km 87 da BR-364, entrada no Posto Gaúcho, cerca de 90 quilômetros de Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista do caminhão identificado como Pedro Viana Dutra, de 62 anos, tinha como carona seu filho Sérgio Matias Dutra, de 29 anos, trafegava sentido Porto Velho, quando na entrada do posto estava acessando a sua esquerda, quando bateu de frente com o automóvel dirigido por Alisson Fagner Custódio Ferreira, de 29 anos, que transitava sentido Vilhena.

No choque, pai e filho que provavelmente não usavam cintos de segurança foram lançados para fora do caminhão. Pedro quebrou a perna direita entre outros ferimentos, já seu filho teve diversas escoriações. Segundo o motorista do caminhão, ele mora em Juína e estava indo para a cidade de Cacoal buscar uma mudança.

O motorista do Golf sofreu morte instantânea. Ele ficou preso as ferragens, o Corpo de Bombeiros teve que usar o desencarcerador para retirar a vítima do carro.

A Polícia Técnica (perícia) foi até ao local e depois dos trabalhos de praxe o corpo foi liberado para funerária São Mateus fazer a remoção.

O corpo de Alisson está no necrotério da funerária São Mateus a espera de reconhecimento, já que a placa do carro é Seringueiras/RO. Se alguém conhecê-lo ligar para Roberto no telefone (69) 9 8418-5133.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia