Rapaz é violentado e sofre tentativa de homicídio em Vilhena

O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM), na noite desta segunda-feira, 5, na Rua Joaquim Nabuco, no bairro Embratel, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima de 23 anos, relatou que é homossexual, e estava num bar no bairro Parque São Paulo, quando saiu para ir embora, foi seguido por seis homens que o abordaram e o levaram para um matagal, onde o violentaram sexualmente e em seguida desferiram duas facadas, acertando uma na cabeça e outra na barriga.

Mesmo ferido, o rapaz conseguiu correr até a Rua Joaquim Nabuco com Olavo Bilac, onde populares o ajudaram.

Ele foi levado ao pronto-socorro do Hospital Regional, passou procedimentos médicos e está em observação.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia