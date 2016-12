COLORADO: empresários promovem workshop para criação de Observatório Social

Com objetivo de discutir as ações para criação do Observatório Social em Colorado do Oeste foi realizado neste sábado, 2, um workshop.

O evento foi promovido pela Associação Comercial e Industrial de Colorado (Acic) e aconteceu no auditório da associação. Várias pessoas participaram do workshop, entre eles o atual o prefeito Josemar Beatto (PSDC), e empresários e membros da sociedade.

O promotor Marcos Giovani Ártico disse que apoia a implantação do Observatório Social em Colorado.

Uma comissão de Rolim de Moura, formada pelos membros do Observatório Social, Jorge Ricardo da Costa e José Roberto participou do evento e ministrou uma palestra informando alguns métodos de implantação do órgão e quais as vantagens que o que órgão traz.

Click nas fotos para ampliar

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia