Manicure promove “Chá do Esmalte” neste domingo

Promovido pela manicure Deusiane Luci, o evento “Chá do Esmalte” reunirá neste domingo, 11, as mulheres apaixonadas por esmalte.

O encontro acontecerá na Escola Cecilia Meireles, localizado no Bairro Bodanese, com início às 16h00 e encerramento as 19h00. As vagas são limitadas e a programação contará com palestra e sorteio de brindes.

Deusiane explica que para participar é necessário levar um vidro de esmalte. Informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 9 8433-2230.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação