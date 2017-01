Tributo à “Legião Urbana” reúne fãs em Vilhena

A banda Old School, de Ji-Paraná, fez um show no sábado, 07, em Vilhena. O palco do evento foi o bar Ace of Spades Rock.

O show preparado foi um tributo à Legião Urbana, relembrando os grandes sucessos da banda.

O Extra de Rondônia registrou os melhores momentos do evento. Veja as fotos.

Click nas fotos para ampliar

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia