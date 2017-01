24 equipes disputam aberto do Campeonato de Inverno

O campeonato de inverno da Chácara Boa Vista chega a sua 29ª edição com a participação de 24 equipes na categoria aberto masculino e mais 12 no Master, somando 36 ao total.

A formação do chaveamento do Aberto Masculino ficou da seguinte forma:

No Grupo “A”, Atlético Vilhenense, Resecom, Juventus e Shalk 04.

No grupo “B” caíram Misto Vilhena, Metalúrgica Rondônia, Rodamazon e Despachante Veiga.

O grupo “C” ficou composto por Moto Mais, Dudu FC, Sintesvi e Minusa.

No “D” Real Vilhenense, Verdão Centro de Treinamento, Aldeia Aroeira, Escorpion.

Grupo “E”, Tornearia Brasil, Guerreiros JBS, Ajax Futebol Clube e Estrela do Norte.

E por último o grupo “F”, com o atual campeão União FC, Destaque Presentes, Usadão Vitória e Macedo Madeiras.

A rodada de abertura será neste sábado, 21, às 14 horas, entre Atlético Vilhenense x Resicom. Domingo, 22, a rodada terá cinco jogos:

11h00 – Mixto Vilhena x Metalúrgia Rondônia

13h45 – Moto Mais x Dudu Futebol Clube

14h45 – Real Vilhenense x Verdão Centro De Treinamento

15h45 – Tornearia Brasil /A.T.F.C. x Guerreiros JBS

16h45 – União Futebol Clube/Verdão x Destaque Presentes

MASTER

Grupo A

No Master, a composição das chaves ficou da seguinte forma: Borracharia do Negão, Aciv, Mecânica do Valdo, Chácara Boa Vista, Friboi e Imobiliária Ecoplan.

Grupo B

Columbia CF, Comodoro/Crediário Sousa,Fofão EC/Grill 12, Rodamazon/Macedo Madeiras, Glauber e Juventus FC.

No sábado, 21, três jogos movimentam a rodada de abertura da categoria Master: 15h00 – Borracharia do Negão x Columbia Futebol Clube 16h00 – Aciv x Comodoro / Crediário Sousa 17h00 – Mecânica do Valdo / A.T.F.C. x Fofão Esporte Clube/Grill 12 Domingo (22) 08h00 – Chácara Boa Vista x Rodamazon / Macedo Madeiras 09h00 – Friboi x Glauber 10h00 – Imobiliária Ecoplan / Mecânica Mato Grosso x Juventus Futebol Clube

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração