Maurão se reúne com presidente da Aron para discutir medida do Executivo

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), na manhã desta quinta-feira (19), se reuniu com o prefeito de Santa Luzia do Oeste e presidente da Associação Rondoniense dos Municípios (Aron), Jurandir de Oliveira (PMDB).

Na reunião, Oliveira explicou que o Decreto nº 21.544, emitido no último dia 9 de janeiro pelo Poder Executivo, estaria preocupando alguns prefeitos que estão iniciando as novas gestões em um clima de apreensão por parte dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) lotados nos municípios do interior.

Segundo o presidente da Aron, o decreto do governo praticamente extingue a cedência dos servidores aos municípios e determina sua apresentação na capital para uma possível relotação em órgãos estaduais.

Para que as prefeituras possam ter tempo de se reenquadrarem, Jurandir Oliveira, solicitou apoio ao presidente Maurão para que ele, junto ao governador Confúcio Moura (PMDB), consiga que o governo recue da medida, por um prazo de no mínimo 6 meses.

“Se algumas prefeituras cumprirem com o decreto, hospitais municipais acabariam sendo fechados, uma vez que os prefeitos não têm condições de manter as unidades sem servidor”, declarou Maurão de Carvalho.

O presidente da Assembleia informou que já conversou sobre o assunto com o governador Confúcio e que agora aguarda um posicionamento oficial do Executivo.

“Por ser um governo municipalista, parceiro dos prefeitos e que entende que estamos vivendo um momento de crise, acredito que poderemos contar com a compreensão do governador”, concluiu Maurão.

Autor e foto: Assessoria