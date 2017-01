Prefeita determina construção de ponte na área rural de Vilhena

A prefeita Rosani Donadon (PMDB) visitou nesta segunda-feira, 23, a Linha 140, próximo ao cruzamento com a Linha 144, região onde o Município de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI), está construindo uma ponte para auxiliar os produtores rurais daquela localidade.

Segundo Rosani Donadon, o logradouro ajudará os sitiantes porque fará uma importante ligação entre vias rurais que irá diminuir o trajeto até o perímetro urbano. “Alguns agricultores nos apresentaram a situação e percebemos que o Município poderia ajudar”, comentou a mandatária municipal.

De acordo com alguns moradores da redondeza, a construção dessa ponte era algo distante. “Há pelo menos cinco anos eles vêm reivindicando ao poder público a construção dessa ponte, mas a prefeitura nunca os atendeu”, disse o secretário municipal de agricultura, Rogério Henrique, que vem acompanhando de perto a execução do trabalho.

A prefeita Rosani Donadon explicou que a construção da ponte reduz em muito a distância para o escoamento da produção local. “Atualmente os produtores precisam trafegar aproximadamente 30 quilômetros para chegarem à cidade, necessitando utilizar a BR-364. Com essa ponte, o caminho percorrido não chega à metade dessa distância. Além de auxiliarmos na redução de tráfego na rodovia, facilitamos o deslocamento dessas pessoas”, disse.

De acordo com o planejamento do secretário de agricultura, dentro de 48 horas, a ponte estará pronta pra utilização da comunidade da Linha 140. “Este trabalho vem sendo desenvolvido com a parceria da deputada estadual Rosangela Donadon, que vem lutando pela classe produtiva da nossa região”, arrematou Rogério Henrique.

Texto e foto: Assessoria