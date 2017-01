“Barrão” inicia com empates sem gols e goleadas em Colorado

A 29ª edição do Campeonato mais tradicional de Colorado do Oeste começou neste final de semana, com vários jogos neste domingo, 29.

No primeiro e segundo jogo da rodada de abertura, do Campeonato ‘Barrão”, as equipes não conseguiram balançar as redes. Operário x Folha de Colorado e Juventus x KM 13 ficaram no empate sem gols.

O primeiro gol do campeonato, nesta edição, foi marcado pela equipe Sorri Bem “A”, com o atleta Leandro Bueno, que até ganhou um prêmio pelo feito, gol que garantiu a vitória magra de seu time, que venceu o Guincho Silva por 1 a 0.

Em seguida, as redes voltaram a balançar e não pararam. Sorri Bem “B” goleou por 4 a 1 o Sub 18, mesmo placar da partida seguinte, quando o Cruzeirinho venceu por 4 a 1 a Linha 2.

Confira os outros resultados:

TIC TAC 1 x 2 Santa Luzia; Bom gosto venceu por 3 a 1 a Linha 8; Fórum empatou em 2 a 2 com o Baixadão; Colorado Motos aplicou a maior goleada da rodada no Mutirão, 8 a 1; Paulinho Pinturas venceu por 3 a 1 a Eletro Ar; Casa das Portas 2 x 1 Cruzeirinho “B” e no último jogo, a equipe de Vilhena, Atlético Vilhenense venceu por 2 a 0 a Zero Eixo.

A competição é dirigida e organizada pela Secretaria de Esporte, Liga Esportiva e Associação dos Árbitros. Neste ano, 20 equipes divididas em quatro chaves participam do certame.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia