As copas Libertadores da América e Sul-Americana de 2024 abriram, nesta terça-feira (23), com embates válidos pelas suas respectivas rodadas.

Entre os destaques, estão as vitórias de Grêmio e Atlético-MG, além da derrota do Corinthians.

No Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, o Grêmio fez 1 a 0 sobre o Estudiantes (Argentina). O gol gremista foi marcado por Nathan Fernandes. A rede balançou apenas no segundo tempo da partida. O resultado fez o Grêmio somar os primeiros três pontos no Grupo C.

Já o Galo fez 3 a 2 sobre o Peñarol (Uruguai) na Arena MRV, em Belo Horizonte. Gustavo Scarpa, com dois belos gols, e Paulinho foram os artilheiros da noite. Com o triunfo, o terceiro consecutivo na competição, o Atlético-MG segue com 100% de aproveitamento e lidera o Grupo G, com nove pontos.

SUL-AMERICANA

Pela Sul-Americana, o Cruzeiro terminou a partida contra o Unión La Calera (Chile) em empate sem gols. O empate foi o terceiro do mineiro em três jogos, que segue em terceiro colocado no Grupo B da competição.

O Corinthians perdeu por 1 a 0 diante do Argentinos Juniors (Argentina), no Estádio Maradona. O lance que garantiu a vitória para os donos da casa foi marcado por Veron logo aos dois minutos de partida. Tudo piorou quando Raul Gustavo foi expulso no segundo tempo. O zagueiro empurrou o assistente e levou vermelho direto. O resultado deixa o Timão em segundo lugar no Grupo F. Os argentinos foram a seis.

Por fim, o Cuiabá empatou com o Deportivo Garcilaso (Peru) por 1 a 1. O gol do Dourado foi marcado pelo atacante Pitta, aos 27 minutos do segundo tempo. Javier Beltrán igualou na sequência, aos 30. Com o resultado, o Cuiabá manteve a liderança do Grupo G, agora com 5 pontos em 3 jogos.