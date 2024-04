O Flamengo não aguentou a pressão da altitude de La Paz e foi derrotado pelo Bolívar-BOL, nesta quarta-feira (24), no Estádio Hernando Siles, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, por 2 a 1.

O Rubro-Negro levou um gol logo no início, empatou três minutos depois, mas não foi resistente no segundo tempo. Chico da Costa e Bruno Sávio marcaram para os bolivianos, enquanto Matías Viña descontou.

Com os resultados, o Bolívar dispara na ponta do Grupo E com nove pontos em três jogos, enquanto o Flamengo está na segunda colocação com quatro. Millonarios-COL e Palestino se enfrentam nesta quinta (25) e os colombianos podem chegar aos quatro pontos. Os chilenos estão com zero por enquanto.

SAÍDA DE TITE

a torcida se manifestou nas redes sociais por conta do comunicado. Nesta quarta (24), após a derrota, torcedores ficaram ainda mais impacientes. A hashtag levantada pela torcida no Twitter foi de “#ForaTite” e “ParabénsTite” foi um dos assuntos mais comentados.