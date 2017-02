Empresários e prefeitura buscam confiança recíproca no mercado local vilhenense

Com objetivo de discutir parceria entre a administração municipal e comerciantes, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) recebeu, na tarde desta terça-feira, 14, a visita de membros da diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Vilhena (ACIV).

A reunião foi realizada no gabinete do paço municipal e contou com participação do secretário municipal de Indústria e Comércio, Faiçal Ibrahim Akkari, do assessor de integração governamental, Arijoan Cavalcante.

O presidente da entidade empresarial, Eloi Mariam, colocou a entidade à disposição para trabalhar em parceria com a prefeitura. Já a prefeita ressaltou a importância dos empresários voltarem a acreditar na administração municipal e participar ativamente das licitações feitas pela municipalidade.

“O município enfrenta uma grave crise financeira e por isso estamos colocando a casa em ordem. Pegamos uma máquina pública totalmente sucateada, com muitas dificuldades, principalmente financeiras. Estamos buscando sanar estes problemas. Temos grandes empresas em Vilhena e precisamos que todos participem e acreditem na nova gestão. A qualidade da mão-de-obra e dos produtos aqui produzidos não perdem em nada para outros lugares do Brasil”, disse a prefeita.

Os empresários ressaltaram, durante a reunião, que encontram dificuldades de participar das licitações por pregão eletrônico e solicitaram que seja realizada uma capacitação neste sentido na sede da ACIV.

Para tanto, membros do Tribunal de Contas de Rondônia serão convidados a participar da palestra. “É importante que os comerciantes vilhenenses voltem a acreditar na administração municipal e participem das licitações para que sejam oferecidos produtos com preços mais em conta e produtos de qualidade”, falou a prefeita.

O empresário Edson Vander Cordeiro afirmou que agora é o momento dos comerciantes do município acreditarem no município e trabalharem unidos para fazer Vilhena ser a cidade dos sonhos. “Eu moro em Vilhena há 35 anos e fico triste de ver nossa cidade passar por dificuldades. Acredito que esse é o momento de todos unirmos forças para fazer o município voltar a crescer”, destacou o empresário.

O presidente da ACIV pediu o apoio da prefeita para dois eventos que serão realizados pela entidade esse ano, entre eles, a Feira do Dia do Pecuarista ,que vai acontecer no dia 15 de julho, e a segunda edição do “Portal do Agronegócio”, que será realizado entre os dias 9 a 11 de agosto, na sede social da ACIV. Os empresários, ainda, se colocaram à disposição para contribuir com decoração de Natal deste ano.

A prefeita agradeceu a cooperação dos empresários. “Podem ter certeza que vamos trabalhar juntos para fazer Vilhena voltar a crescer e proporcionar qualidade de vida para a população” finalizou a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria