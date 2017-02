Comunidade Católica se reuniu e homenageia membro

No último sábado, 11, um jantar foi realizado pela comunidade Nossa Senhora do Guia, localizada no Setor de Chácaras, juntamente com a Associação dos Pequenos Chacareiros Setor Aeroporto (APCSA), em Vilhena.

O evento reuniu mais de 200 pessoas e homenageou o chacareiro Gilberto Brito da Silva, membro ativo da comunidade, que comemorou seu aniversário de 40 anos.

Na oportunidade Gilberto apresentou aos presentes sua mãe Florisvalda Brito da Silva, de 70 anos. O Extra de Rondônia clicou os melhores momentos confira.

