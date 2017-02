CEREJEIRAS: mulher vinga fim de relacionamento e posta foto de ex nu em rede social

O fim de um relacionamento que gerou grande repercussão em Cerejeiras agora virou caso de polícia. Uma mulher não conformada com o término do casamento resolveu vingar do ex de uma forma inusitada e constrangedora: postando uma foto do rapaz despido no próprio perfil na rede social Facebook .

De acordo com informações extraídas do Boletim de Ocorrência, o rapaz disse aos policiais que estaria separado de sua ex-esposa há dois dias e com isso resolveu procurar o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (Ceeja), para poder continuar com os estudos. No entanto, ao ficar sabendo da notícia, a mulher foi até a residência do jovem a fim de tomar satisfação sobre a situação e passou a jogar pedras e objetos em sua direção.

A mãe da agressora também teria chegado à residência e, com uma faca, tentou acertar o rapaz, que precisou sair do local de imediato para não ser agredido pela dupla furiosa.

Para vingar o término do casamento, mãe e filha abriram a página social do rapaz no Facebook e postaram uma foto em que ele aparece totalmente nu em seu perfil, causando grande constrangimento.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração