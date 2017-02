VERGONHA: Valdir Raupp vira réu na Lava Jato

Acusado de receber R$ 500 mil na campanha de 2.010, o senador rondoniense foi considerado pelo ministro do Supremo Edson Fachin passível de ser julgado pelo juiz Sérgio Moro.

A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) acusando Valdir Raupp (PMDB) de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato.

O senador é acusado de ter recebido R$ 500 mil para a sua campanha ao Senado em 2010, que teriam sido desviados do esquema de corrupção instalado na Petrobras. Ele nega irregularidades.

A denúncia será julgada pelos cinco ministros que compõem a Segunda Turma do STF: Fachin, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Celso de Mello. A data do julgamento ainda não foi definida. Raupp é próximo do presidente Michel Temer e já ocupou a presidência do PMDB.

Na época em que a PGR ofereceu a denúncia, o senador disse que o Ministério Público apresentava uma “equivocada interpretação dos fatos” e que aguardava “serenamente a instrução do processo, certo de que a fragilidade das provas e dos argumentos apresentados conduzirão à sua absolvição”.

Fonte: Uol

Foto: Divulgação