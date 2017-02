Prefeitura de Vilhena lança novo Portal da Transparência

Numa ação pioneira, a equipe de tecnologia da informação da prefeitura de Vilhena (T.I) anunciou oficialmente nesta segunda feira, 27, o novo portal da transparência do município.

O sistema, que está dentro da página da prefeitura (www.vilhena.ro.gov.br), dará mais acessibilidade ao usuário que consultar gastos, arrecadações, obras em execução, folha de pagamento, lista de funcionários e demais funções relacionadas.

O internauta de cara percebe um layout mais dinâmico e moderno. A acessibilidade também é ponto de destaque do portal.

Para as pessoas com dificuldade de leitura, a opção de aumento da fonte e troca de cores facilita a interpretação dos dados. Outra grande novidade é que o novo portal é totalmente responsivo, segundo o responsável pela T.I.

“A nova plataforma pode ser acessada por celular, tablet, notebook ou computador de mesa para sistemas Android, IOS, e Windows. O ajuste é automático. Antigamente esse problema causava desconforto e demora no acesso. É determinação da prefeita Rosani Donadon a transparência em todas as ações administrativas”, disse Marcelo Cebalos.

A nova plataforma também conta com um sistema de busca avançado que responde melhor e de maneira mais exata. Essa ferramenta é essencial para quem acessa pela primeira vez e tem dificuldade em encontrar determinado item.

O sistema é desenvolvido pela empresa ELOTECH, que é uma das principais em suporte técnico para prefeituras e câmaras de todo o país. A nova plataforma deveria entrar no ar nos próximos meses, porém em conversas com a equipe da T.I de Vilhena decidiu-se então usar o portal do município como um projeto piloto.

Outra novidade que deverá ser lançada, em breve, é o Diário Oficial Eletrônico. Segundo a equipe responsável, a ferramenta está pronta, aguardando apenas ajustes finais. Com o formato impresso, o município chega a gastar R$ 40 mil mensais com as publicações. Já com o formato eletrônico, a economia chegará a 90% deste valor.

Texto e fotos: Assessoria