Com estreia marcada para 11 de março, VEC apresenta mais três reforços

Aos poucos, o Vilhena Esporte Clube (VEC) está fechando o elenco para a estreia do Campeonato Rondoniense de futebol 2017.

Na manhã desta terça-feira, 28, mais três jogadores foram apresentados e já treinaram com a equipe.

São eles: o zagueiro “Bispo”, 28 anos, que chegou a atuar pelo Joinvile, mas veio do Operário, ambos os times de Santa Catarina. Bispo tem um irmão que já jogou pelo Rondoniense. O meia-armador Rodrigo, 35 anos, que veio do Canoinhas (SC), que apesar de apresentar uma lesão na coxa esquerda, garantiu que estará pronto para o dia 11, estreia do VEC.

E o volante Fábio, 28 anos, que também jogou no Canoinhas e tem passagens em dois times importantes do futebol nacional. Ele já atuou por Bahia e Vitória.

Além deles, o preparador de goleiros, Odilon Júnior, 32 anos, que chegou a defender o Grêmio Anápolis e o Underlat da Bélgica, como goleiro, também foi apresentado.

Em um forte treino de trabalho técnico o treinador Vanderley Cesaretti e o preparador físico Diego Henrique reforçam a condição dos jogadores.

Faltando exatos 11 dias para o início do torneio, o preparador físico Diego (Conselho Regional de Educação Física 002157-G\RO) vê grande evolução nos atletas e promete trabalho pesado até o início do certame.

O Vilhena Esporte Clube fará o primeiro jogo do campeonato no dia 11, diante do Real Desportivo Ariquemes, às 16h00, no Estádio “Portal da Amazônia”.

Texto e Foto: Assessoria