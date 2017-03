Marinha Raupp é acusada de atrapalhar obras do Hospital do Câncer da Amazônia

A deputada federal pelo PMDB, Marinha Raupp, é acusada pelo diretor geral do Hospital do Câncer de Barretos de se posicionar contra a obra impedindo a continuidade dos trabalhos da unidade de saúde que pretende ser referência no tratamento do Câncer na região amazônica.

Durante um evento o diretor do Hospital do Câncer de Barretos, Henrique Prata, fala sobre o assunto e também da possibilidade de a mega estrutura do hospital jamais vir a funcionar por causa das interferências da deputada federal por Rondônia.

Os motivos para a intervenção ainda não são conhecidos, mas o deputado estadual pelo PT, Hermínio Coelho, que afirmou ser Marinha Raupp autora do embargo, garantiu que uma Comissão Parlamentar de Inquérito será aberta para investigar o caso. “Tem caroço e grande nesse angu e precisamos levantar essa estória”, alertou o parlamentar.

Veja vídeo de desabafo do diretor do Hospital do Câncer de Barretos, Henrique Prata:

https://

Fonte: Informa Rondônia