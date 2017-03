Barcelona faz segundo jogo em casa neste domingo

O Barcelona Futebol Clube, após estreiar no campeonato estadual com vitória sobre o Ariquemes, na cidade de Ariquemes no último sábado, quando na ocasião ganhou de 1X0, vai fazer o segundo jogo do campeonato em casa.

Desta vez, o catalão vilhenense enfrenta o Ji-Paraná, o jogo será neste domingo, 19, às 16 horas no estádio Arnaldo Lopes Martins.

Durante o jogo serão apresentadas a torcida as 10 candidatas a musa do Barcelona.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação