Gerente de fazenda mata mulher a tiros em Chupinguaia

O crime ocorreu no começa da noite deste domingo, 19, na fazenda Cabriúva no município de Chupinguaia.

De acordo com as primeiras informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, A vítima identificada como Jalete Alves dos Santos Nogueira foi morta a tiros pelo próprio marido que é gerente da fazenda.

Informação extra-oficial, diz que, eles estavam numa festa e por motivo de ciúmes o marido sacou a arma e atirou na esposa que sofreu morte instantânea.

O suspeito foi identificado até o momento apenas por “DÚ”. Após cometer o assassinato fugiu tomando rumo ignorado. O corpo da vítima está no local há espera da perícia que saiu de Vilhena e está a caminho de Chupinguaia.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia