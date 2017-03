PIMENTEIRAS: mergulhadores fazem buscas nas águas do Rio Guaporé à procura do fazendeiro que está desaparecido

Mergulhadores do 3° Grupamento do Corpo de Bombeiros de Vilhena estão no município de Pimenteiras do Oeste, onde realizam buscas nas águas do Rio Guaporé a procura do fazendeiro e ex-candidato a prefeito daquela cidade Toninho Peres.

A missão está sob comando do Tenente Guedes, que conta com apoio da Polícia Militar de Pimenteiras. São cinco mergulhadores equipamentos e embarcações que estão sendo usados para tentar localizar o fazendeiro.

As buscas foram suspensas no começo da noite desta segunda, e retorna logo ao amanhecer de terça. De acordo com os bombeiros, se acaso Toninho morreu afogado é grande a probabilidade que o corpo bóie nesta terça-feira, 21.

Além do efetivo militar, família, amigos e moradores da região também estão ajudando na procura.

