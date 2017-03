Bombeiros encontram corpo de fazendeiro há 200 metros do barco

O corpo do fazendeiro Toninho Peres, que estava desaparecido deste do último domingo, 19, quando havia saído da pousada do Carlinhos com destino a Pousada do Renato, foi encontrado nesta tarde de terça-feira, 21.

Desde o desaparecimento do fazendeiro, equipes do Corpo de Bombeiros de Cerejeiras e Vilhena, comandada pelo Capitão Guedes, com apoio da Polícia Militar de Pimenteiras, amigos e da população, trabalharam incansavelmente para encontrar Toninho. A esperança era de encontra-lo com vida, mas nesta tarde os mergulhadores localizaram o corpo embaixo a galhos há 200 metros onde o barco estava à deriva.

O corpo foi resgatado e levado para a cidade de Cerejeiras onde será tratado para velório e sepultamento. A Polícia Civil deverá abrir inquérito para esclarecer as causas da morte.

Familiares e amigos, agradeceram ao Corpo de Bombeiros de Vilhena e Cerejeiras, a Polícia Militar de Pimenteiras e a população em geral, que não mediram esforços até que corpo da vítima fosse localizado.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia