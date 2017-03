Parceria entre municípios é debatida entre autoridades de Vilhena e Pimenteiras

Na manhã desta terça-feira, 21, o vice-prefeito de Vilhena, Darci Cerutti (DEM), recebeu a visita da vice-prefeita de Pimenteiras do Oeste, Valeria Garcia, para discutir parceria entre os municípios.

A visita foi realizada no gabinete do vice-prefeito e contou com a presença do secretário de Turismo, Indústria e Comércio de Vilhena, Faiçal Ibrahim Akkari.

No encontro foram discutidos vários assuntos, entre eles parceria entre os municípios para melhorar a saúde, economia e turismo no Cone Sul de Rondônia.

Valeria Garcia ressaltou também que Vilhena auxilia Pimenteiras em vários setores, tais como no atendimento de pacientes que precisam de tratamento de saúde. “Vilhena é um município polo de atendimento de saúde e agradecemos a parceria que tem ajudado a salvar vidas. Também nos colocamos à disposição para contribuir nesse atendimento”, enfatizou a autoridade política pimenteirense.

Darci, por sua vez, agradeceu a visita de Valeria Garcia e informou que no dia 18 maio será realizado uma reunião com todos os prefeitos e vices do Cone Sul com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para discutir sobre o fomento do comércio e turismo na região. “É importante que os municípios se unam para buscar melhorias para a região”, encerrou.

Texto e fotos: Assessoria