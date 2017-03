Prefeita e vice recebem visita de membros da Associação dos Contabilistas do Cone Sul

A prefeita de Vilhena Rosani Donadon (PMDB) e o vice-prefeito Darci Cerutti (DEM), receberam na tarde desta quarta-feira, 22, a visita de membros da Associação dos Contabilistas do Sul de Rondônia (Acser).

O encontro foi realizado no gabinete da prefeita e foram tratados vários assuntos para a valorização dos profissionais na região.

Segundo o presidente da Acser, Igelso Cerutti, o Cone Sul conta com cerca de 500 profissionais da área, e somente em Vilhena são cerca de 450 profissionais.

Na reunião os membros da Acser apresentaram várias demandas do setor. O tesoureiro da associação, Miguel Rocha parabenizou a prefeita e o vice pela gestão transparente e ressaltou que é importante a administração estar aberta ao diálogo.

O presidente da entidade ressaltou a importância do trabalho de Darci Cerutti para a valorização da profissão dos contabilistas em Rondônia.

“Darci Cerutti ajudou a fundar o Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia (CRC). Ele sempre trabalhou para a valorização da classe”, disse.

O vice-prefeito, que exerce a profissão de contador há mais de 35 anos, agradeceu a visita dos membros da associação e se colocou à disposição para debater melhorias para o setor no município.

A prefeita Rosani Donadon também se colocou à disposição para dialogar sobre as demandas dos profissionais no município. “Estamos trabalhando de forma transparente e com empenho para fazer nosso município voltar a crescer com investimento em vários setores, e em breve a população vai sentir a melhora”, disse a chefe do executivo municipal, que recebeu um ofício com as reivindicações do grupo e se comprometeu a analisar as demandas apresentadas.

Texto e foto: Assessoria