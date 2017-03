Inaugurado o 1° Subgrupamento dos bombeiros no bairro Bela Vista

Na manhã desta quinta-feira, 23, foi inaugurado o 1° Subgrupamento do Corpo de Bombeiros, no bairro Bela Vista, em Vilhena.

A solenidade contou com a presença do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Estado de Rondônia Silvio Luiz Rodrigues da Silva, Secretário de Segurança Pública Lioberto Ubirajara Caetano de Souza, senador Valdir Raupp, deputado estadual Luizinho Goebel, deputada estadual Rosangela Donadon, prefeita de Vilhena Rosani Donadon, entre outras autoridades militares e civis. Além do efetivo dos bombeiros militares do município.

No evento, foram homenageadas com diploma de amigos dos bombeiros, diversas pessoas que colaboraram direta ou indiretamente com a instituição.

Autoridades que fizeram uso da palavra, afirmaram a importância da companhia militar dos bombeiros naquela região, já que o local é ponto estratégico para deslocamento rápido em caso de emergência em qualquer situação.

Ao final da solenidade as autoridades cortaram a fita e retiraram o pano que cobria a placa. Assim estava inaugurado o 1° Subgrupamento do Corpo de Bombeiros, em Vilhena.

Dezenas de pessoas estavam no evento com faixas e cartazes em protesto contra o projeto do Governo Federal da Previdência Social.

Assim que o senador Valdir Raupp chegou foi vaiado e hostilizado pelos manifestantes, mas ele foi até as pessoas e falou abertamente que vai votar contra o projeto.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia