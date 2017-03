Reforma do estádio será inaugurada com jogo entre Barcelona e VEC

O estádio municipal deputado Arnaldo Lopes Martins, também conhecido como “Portal da Amazônia”, será oficialmente reinaugurado neste domingo, 02.

O complexo esportivo do estádio passou por várias obras de reforma e manutenção nos últimos dois meses e a prefeitura, assim como a Secretaria de Esportes e Cultura (Semec), aguardavam uma data apropriada para a entrega das obras.

O dia 02 de abril foi escolhido, porque no domingo haverá o confronto entre Barcelona e Vilhena Esporte Clube (Vec). A partida está sendo aguardada com muita expectativa e já é considerada um clássico do futebol rondoniense no Cone Sul do Estado.

A prefeita Rosani Donadon já confirmou presença e vai oficializar a reinauguração. Estão confirmadas também as presenças da deputada estadual Rosangela Donadon, secretários municipais, representantes do 3º Batalhão de Polícia Militar, do 3º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros e demais autoridades civis.

De acordo com o secretário da Semec, Natal Jacob (Natalzinho), a manutenção e reformas feitas tiveram a colaboração de empresários parceiros que doaram materiais. “Sem a liberação de convênios, tivemos que correr atrás de apoiadores e colaboradores. São empresários amantes do esporte e que sempre estiveram com a gente. Gostaria muito de nomear cada um deles, mas preferem ficar no anonimato e isso é uma demonstração de que ajudam de coração e porque querem o melhor para a nossa cidade”, comentou.

Natalzinho disse que entre as obras executadas estão: reforma e pintura das bilheterias; das arquibancadas de alvenaria e de madeira; recuperação total dos vestiários dos árbitros e atletas; recuperação geral do gramado; limpeza das dependências internas e externas do estádio; substituição dos portões de ferro; revisão do sistema de iluminação do estádio, sendo que em breve serão trocados reatores e lâmpadas; desobstrução das bocas de lobos localizadas dentro do estádio e nas suas imediações. O secretário ressaltou ainda a ajuda do seu parceiro Manoel Ayres que é adjunto na Semec, assim como todos da equipe da pasta do Esporte e Cultura.

