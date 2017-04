Identificado corpo encontrado em balneário de Vilhena

O corpo de um homem que foi encontrado em uma chácara, na zona rural de Vilhena, no início da tarde deste sábado, 15, foi identificado como sendo Edson Campos da Silva, de 29 anos.

O jovem já havia sido detido pela Polícia Militar de Vilhena por perturbação de sossego.

Conforme relatos de conhecidos da vítima, ele apresentava transtornos psíquicos e era conhecido como Jesus, devido ao fato de sempre ser visto dizendo ser o Messias. No bairro onde morava, ele também era conhecido como de Edinho.

Em certa ocasião, Edinho foi internado em um hospital psiquiátrico em Porto Velho, mas conseguiu fugir do local, e deixou a família preocupada.

O corpo do rapaz apresentava diversas perfurações feitas por disparos de arma de fogo, ele estava sem camisa, caído em uma área usada como estacionamento de um balneário, onde frequentemente acontecem festas noturnas. Algumas pessoas que estavam na festa na noite anterior afirmam não terem visto o jovem por lá.

Entre as tatuagens que puderam ser vistas no corpo de Edson, uma deles trazia a escrita “MACONHA” sendo as letras da palavra ligadas a outras palavras que não puderam ser lidas. Não foi confirmado se a vítima fazia uso de drogas.

No local onde o corpo foi encontrado, os Peritos localizaram 13 cápsulas de pistola, aparentemente, calibre 380. Uma investigação deve se iniciar, em busca de desvendar os motivos e quem cometeu este crime.

Após os trabalhos de praxe por parte da Polícia Militar e Polícia Técnico Científica, o corpo de Edinho foi liberado à funerária de plantão.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia