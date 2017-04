Vereador faz indicações para solucionar graves problemas no Planalto São Luiz

Através de duas iniciativas apresentadas na Câmara de Vereadores de Cabixi, o parlamentar municipal Michael Assumpção Barroso solicitou do Município medidas urgentes para atender demandas dos moradores do distrito de Planalto São Luiz.

Ele pede ação de limpeza na sede do distrito, além de ação para executar tratamento da água que é fornecida aos moradores através da rede de distribuição municipal.

Nas justificativas o vereador afirmou que, para o caso da limpeza das ruas e avenidas o pedido se deve ao estado crítico das vias, que afirma estarem tomadas pela sujeira e mato. “Isso está causando danos a população, pois permite a proliferação de insetos que causam doenças, além de impedir o acesso a áreas de lazer públicas”, pontuou Michael.

Sobre o tratamento da água ele alega também o risco à saúde da população, que está fazendo uso de produto não adequado ao consumo. “Sem contar com água tratada é impossível a sobrevivência humana, além de sobrecarregar o sistema de saúde através do atendimento de doenças que poderiam ser evitadas com esta medida”, declarou.

Ele pediu apoio dos demais vereadores para que o prefeito Silvênio de Almeida atenda aos pleitos apresentados.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria