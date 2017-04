Luizinho Goebel solicita construção de ponte e galerias em Corumbiara

O deputado Luizinho Goebel (PV), indicou ao Governo do Estado a construção uma ponte de concreto e duas galerias pluviais na Linha 05, trecho no município de Corumbiara.

A solicitação do parlamentar se faz necessária, tendo em vista a via ser importante para o escoamento de produção agrícola. A RO 05, de acordo com moradores da região, está em péssimas condições de trafegabilidade, precisando com urgência de melhorias.

Luizinho explicou que o serviço solicitado é de grande importância, pois diminuirá os riscos de acidentes, dando mais segurança e rapidez aos condutores e pedestres que utilizam a via.

Autor e foto: Assessoria