VÍDEO: prefeitura organiza confraternização na aldeia Aroeira pelo Dia do Índio

A semana comemorativa ao Dia do Índio encerrou nesta sexta-feira, 21, com atividades esportivas realizadas pela prefeitura de Vilhena e Secretaria de Esportes e Cultura (Semec) na aldeia Aroeira, cerca de 20km da cidade, onde esteve reunido mais de 250 índios.

O cacique Davi Tawandê, líder de todas as comunidades indígenas próximas à Aroeira Central, disse que a confraternização da prefeitura e da Semec encerraram com chave de ouro uma programação que teve início na segunda-feira, 17, e que o ponto central foi o dia 19 de abril, data em que foi comemorado o Dia do Índio.

“Estamos em festa desde o início da semana com várias atividades culturais. Para nós foi uma grande alegria recebermos os amigos da prefeitura de Vilhena e passarmos o dia juntos com os nossos ‘parentes’ das aldeias desta região onde moramos que reúne índios de Rondônia e do Mato Grosso”, comentou.

A equipe da Semec, composta por dez servidores e coordenada pelo secretário Natal Jacob (Natalzinho) e pelo seu adjunto, Manoel Ayres, saiu do ginásio Jorge Teixeira às 07h, levando materiais esportivos, lanche, refrigerantes e doces.

“Passamos mais de uma semana nos organizando depois que recebemos um oficio assinado pelas lideranças da aldeia Aroeira solicitando a nossa presença para uma confraternização de encerramento às comemorações ao Dia do Índio. Tivemos o incentivo da prefeita Rosani Donadon (PMDB), e o apoio do vice-prefeito, Darci Cerutti (DEM), para que não deixássemos de atender o pedido. Contamos ainda com a colaboração de empresários que doaram os materiais e assim pudemos nos deslocar até a aldeia”, salientou o secretário.

Entre as atividades, a Semec promoveu um Torneio de Futebol de Campo e uma disputa de Cabo de Guerra. As competições tiveram equipes dos índios das aldeias Aroeira Central, Sowaindê, Tawandê, Assarizal, Iquê, Serradinho, Oncinha e participação da equipe Verdão.

O Torneio de Futebol teve como campeã a equipe Serradinho e vice Iquê. As equipes receberam troféus como prêmio entregues pelo vice-prefeito, Darci Cerutti, que esteve presente ao evento do início ao fim das atividades interagindo com os índios na disputa do Cabo de Guerra pela equipe da Semec. Também marcaram presença os secretários Esteban Vera (Comunicação) e Faiçal Akkari (Indústria e Comércio).

Na avaliação do secretário da Semec, a confraternização foi um sucesso. “Sem sobra de dúvidas tudo ocorreu dentro do que tínhamos planejado. Não houve nenhum incidente e todos saíram satisfeitos. Agradeço minha equipe pelo sucesso da organização e enalteço a presença e participação do vice, Darci Cerutti, que representou com maestria a nossa prefeita Rosani Donadon. O importante é que conseguimos atender as expectativas dos indígenas e no próximo ano queremos fazer uma programação especial em Vilhena ou repetir o mesmo feito de hoje na Aroeira”, concluiu Natalzinho.

Texto e fotos: Assessoria