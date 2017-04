Governador e Diretor do DER vem a Pimenteiras para assinatura de ordem de serviço para pavimentação de acesso ao Município

A vinda do governador e do diretor-geral do DER acontece nesta quarta-feira, e as obras devem iniciar imediatamente. Segundo Ezequiel Neiva, o asfaltamento do trecho da BR 435 – também denominada 4ª Eixo, vai ocasionar uma grande mudança positiva para Pimenteiras e região.

A pavimentação desta estrada é reivindicação antiga da comunidade, e deverá ter impacto na produção de grãos em toda a região da fronteira com a Bolívia, além de incrementar o turismo. “Este asfalto é tudo o que faltava para que a região tenha plenas possibilidades de sofrer avanços e progresso”, destacou.

Não foram informados o local e a hora da solenidade de assinatura das ordens de serviços entre o governo e empreiteiras.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia