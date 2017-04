Com mínima de 15°C, sexta-feira deverá ser fria em Vilhena



A temperatura em Vilhena deverá sofrer uma queda gradativa nos próximos dias com a chegada de uma frente fria, a previsão é do site Clima Tempo.

Com variações de 16° a 28° graus, o final de semana promete ser frio, com a temperatura começando a cair na quinta-feira, 27, variando de 18° a 24°C.

Já na sexta-feira, 28, os termômetros deverão marcar mínima de 15°C e máxima de 26°C, o dia ficará encoberto e sem chuvas.

Sábado, 29, e domingo, 30, a mínima é 16°C com máxima que podem chegar a 28°C. O domingo será também de sol com pancadas de chuva à tarde.

Cone Sul

Para o município de Colorado do Oeste, a previsão também é de queda na temperatura. Na sexta a mínima prevista é de 16°C com máxima de 28°C. O sábado e domingo a mínima será 17°C com máxima que poderá chegar a 30°C.

Em Cerejeiras a temperatura na sexta deve ficar entre 18° a 29°C. Já no sábado e domingo, os termômetros devem variar entre 19° a 30° graus.

Já em Chupinguaia a mínima na sexta-feira será de 17°C e máxima de 28°C. No sábado e domingo a temperatura fica entre 18° a 30°C.

Na sexta-feira em Corumbiara, Pimenteiras do Oeste e Cabixi a mínima prevista será de 18°C com máximas que variam entre 29° e 30°C. O sábado e domingo nessas localidades terão mínima de 19°C e máxima de 30°C.

Texto: Extra de Rondônia

Informações: Clima Tempo

Foto: Arquivo Extra de Rondônia