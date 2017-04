Através da família, polícia identifica uma das vítimas da chacina na área rural de Vilhena

A Polícia Civil identificou através da família uma das vítimas da chacina que ocorreu na manhã deste sábado, 29, numa estrada vicinal na linha 90 Gleba Corumbiara distrito de São Lourenço, área rural de Vilhena.

As três vítimas foram mortas e carbonizadas dentro do veículo Ford Ranger de propriedade de um fazendeiro da região, que disse a polícia que pelo menos duas das vítimas poderia ser seus funcionários e haviam pegado a picape emprestada para irem pescar.

De acordo com a família, Valdinei Assis da Silva, de 35 anos, está desaparecido e tinha dito que ia pescar com mais dois amigos. Provavelmente Valdinei era quem dirigia a caminhonete que tinha uma carretinha e um barco no engate. Valdinei era irmão do presidente do Sintero em Vilhena João Assis. As outras vítimas podem ser moradores de Campos de Julio-Mato Grosso.

A polícia continua na identificação dos corpos por parentes, já que apenas o exame de DNA irá confirmar de fato quem são as três vítimas de mais uma chacina ocorrida na região rural de Vilhena.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia