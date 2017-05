DESENVOLVIMENTO: prefeita assina ordem de serviço para pavimentar 18 quilômetros de ruas e avenidas de Vilhena

Readequação dos valores gerou economia de quase R$ 1 milhão aos cofres públicos

Na manhã desta terça-feira, 16, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) assinou a ordem de serviço de reinício das obras de asfalto, em vários bairros de Vilhena do projeto “Pró-Transporte Pavimentação e Qualificação de vias Urbanas”.

O evento aconteceu no gabinete da prefeita. Após a assinatura da ordem de serviço, as empresas têm 30 dias para reiniciar as obras de pavimentação.

A titular da Secretaria Municipal de Integração Governamental (SEMIG), Ivete Pires, explicou que o projeto está orçado em mais de R$ 35 milhões. A verba é financiada com Caixa Econômica Federal (CEF) e tem como objetivo executar obras de drenagem, pavimentação, sinalização e calçadas em vários bairros em Vilhena.

Segundo a engenheira, Maira Sobral Vannier, o projeto prevê 33 quilômetros de pavimentação asfáltica em vários bairros da cidade, além de drenagem, calçamento e sinalização. Desse total já foram executados 15 quilômetros pela administração passada.

READEQUAÇÃO

É importante ressaltar que o projeto de pavimentação asfáltica passou por uma readequação geral a pedido da prefeita Rosani Donadon, a fim de se buscar economia ao contribuinte, aprofundamento técnico da proposta, além de realinhamento do financiamento. De acordo com dados fornecidos pela SEMIG, o realinhamento resultou em uma economia na ordem de R$ 980 mil aos cofres públicos.

Segundo a prefeita Rosani Donadon, as empresas que irão prestar os serviços aceitaram baixar os preços cobrados no início do projeto, o qual começou anos atrás e foi como surgiu à economia de quase R$ 1 milhão.

PERIODO CHUVOSO

Ainda, de acordo com a prefeita de Vilhena, o projeto de pavimentação vem sendo reestudado desde janeiro, quando Rosani Donadon assumiu o comando do Município. “Não tinha como começar a execução dos trabalhos antes. Primeiramente era preciso tomar pé da situação, dos pormenores do projeto. Conseguimos uma economia considerável neste trabalho. Outro fator que impedia o início dessas obras foi o período chuvoso. Em quatro meses de mandato, o município registrou 95 dias de chuva, ou seja, qualquer tipo de ação desenvolvida se tornaria ineficiente com a quantidade de chuva registrada em Vilhena”, comentou Rosani Donadon.

CELERIDADE

Durante a cerimônia de assinatura da ordem de serviço, a prefeita pediu celeridade aos representantes das empresas na execução das obras. “Nosso desejo é que essas obras sejam reiniciadas em breve e que possam beneficiar a população. Estamos trabalhando para fazer Vilhena voltar a ser referência em Rondônia com qualidade de vida para a população”, ressaltou a prefeita.

Além de autoridades como o vice-prefeito Darci Ceruti e secretários, vários vereadores também participaram do evento, entre eles o presidente da Câmara de Vereadores de Vilhena, Adilson de Oliveira (PSDB), Rogério Golfeto (PTN), Vera da Farmácia (PMDB), Carlos Suchi (PTN), Samir Ali (PSDB).

VEJA AS RUAS QUE SERÃO ASFALTADAS

No bairro Cristo Rei, serão pavimentadas as ruas 737,1526, Patrícia Marcon, Alecrim, Samambaia, Armindo Macedo (1510), 1508, 1506,1504,1502 e Walisson Arrigo (743).

Já no bairro Marcos Freire serão pavimentadas as ruas, 731,734,736,738,745,474 e 1507.

Além disso, serão pavimentadas as avenidas Rondônia, Rio Grande do Norte, Tancredo Neves, Roberto Moreira e Boa Vista.

Texto e fotos: Assessoria