VÍDEO: Vereador Célio Batista é denunciado na polícia por invasão e ameaça contra radialista

Batista não teria gostado de denúncias ditas na emissora de rádio envolvendo seu nome

O radialista Fernando Fava esteve na Delegacia de Polícia Civil nesta quarta-feira, 17, momento em que registrou Boletim de Ocorrência (B.O) contra o vereador Célio Batista, em Vilhena.

Conforme o B.O, Batista invadiu o estúdio da rádio “Positiva FM”, no momento em que Fava comandava o programa “Plantão de Polícia”.

O parlamentar teria ameaçado o radialista, chamando-o de bandido, vagabundo, e lhe ameaçou dizendo que iria “lhe arrebentar no pau, e quebrar sua cara”. Fava diz que vai representá-lo criminalmente por injúria.

Em visita ao Extra de Rondônia, Fava disse que o vereador chegou de surpresa quando, no programa, ele falava a respeito do trabalho de Batista na Câmara. “Ele foi relator da CPI que inocentou Rover , mas o ex-prefeito foi parar na cadeia por irregularidades no seu mandato. Como explicar isto? Sofri ameaça no exercício da minha função. Há liberdade de imprensa neste país, portanto, estou amparado constitucionalmente”, avalia.

O radialista afirmou que sua auxiliar do rádio, uma moça gestante, foi parar no hospital, porque ficou assustada devido à reação do vereador. “Ele deu de dedo na cara dela. Ela, inclusive, vai apresentar denúncia contra o vereador na Delegacia da Mulher pelas ameaças”, informa.

Fava disse que não sabe como o parlamentar entrou no estúdio da rádio, uma vez que a porta principal é trancada. “Fomos pegos de surpresa”, avalia.

O site ligou para Célio Batista, mas o telefone estava desligado, mesmo assim colocamos espaço à disposição do parlamentar.

Vídeo abaixo:

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação