Raupp visita o Extra, fala da crise e da recuperação das rodovias

No final da tarde desta quinta-feira, 18, o Senador Valdir Raupp (PMDB), visitou a redação do Extra de Rondônia, onde falou da crise institucional e sobre a reunião que irá tratar da recuperação das rodovias do Estado.

Raupp disse que é cedo para falar sobre a crise institucional que se instalou no governo do (PMDB) principalmente no que tange ao Presidente da Republica Michael Temer, que é de seu partido e suspeito de receber propina.

Sobre a crise econômica, Raupp disse que se a economia crescer 3% no ano que vem, o Brasil começa a sair da recessão. Além disso, se a reforma trabalhista passar também será um divisor de águas na economia.

Contudo, Raupp está em Vilhena para reunião com uma equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) e Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), entre outros.

O Senador disse que uma empresa já fez todos os estudos necessários para a duplicação da BR-364, que compreende o trecho de Comodoro no Mato Grosso a Porto Velho-Rondônia.

O custo dos estudos ficou em torno de R$ 100 milhões. Porém o prioritário agora é a recuperação total das rodovias com materiais de primeira qualidade. O próximo passo é licitar os lotes da recuperação que irá acontecer em curto espaço de tempo.

Sobre os municípios do Cone Sul, Raupp falou que tem diversas emendas já com recursos liberados, principiante na área da saúde, no qual se julga no momento prioridade.

A questão da reforma da previdência, Raupp disse que fechou questão com o povo de Rondônia e irá votar contra a proposta do governo federal. Além disso, ressaltou que é pré-candidato a reeleição ao senado, pois é ficha limpa. E, que as suspeitas imposta a ele, na questão de ter recebido propina no valor de R$ 500 mil, não é verdade, pois foi dinheiro doado ao partido e registrado na justiça eleitoral. Raupp disse que está com a consciência tranquila e provará sua inocência.

Outros assuntos importantes e relevantes serão tratados na reunião de hoje a partir das 19 horas na Câmara de Vereadores de Vilhena, e estará aberto ao publico em geral.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia