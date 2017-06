CHUPINGUAIA: Prefeita pede urgência a câmara em projeto que cria cargos com super salários; veja quem são os vereadores a favor

A redação do Extra de Rondônia recebeu informação que dois projetos de lei criando novos cargos na estrutura administrativa do Município de Chupinguaia, os quais se encontram em análise para votação no Legislativo, estão dando o que falar.

Trata-se da criação dos cargos Assessor Extraordinário e Assessor Executivo, funções cujas atribuições não estão estabelecidas no projeto apresentado à Câmara de Vereadores. Sabe-se apenas que serão “pendurados” na SEMED.

No primeiro caso, a remuneração seria de R$ 5 mil, enquanto no outro R$ 3,5 mil. Para aprovação da matéria, a prefeita Sheila Mosso (PV) pediu urgência na analise do caso, que foi apreciado pelos vereadores nesta quarta-feira, 31.

A reportagem entrou em contato com o presidente da câmara vereador Antônio Bertozzi (PV), no qual declarou que mandou para prefeita oficio pedindo mais esclarecimentos sobre os cargos em questão.

Bertozzi disse que não recebeu resposta do oficio enviado, e enquanto isso não acontecer, o projeto não entra em pauta para votação.

O Site também ouviu moradores sobre o assunto, no qual todos os entrevistados foram unanimes em dizer que são contra a criação de novos cargos, ainda sendo com um valor salarial tão elevado. Um entrevistado lembrou que nos oito anos da administração do ex-prefeito Vanderlei Palhares nenhum cargo foi criado.

O Extra ainda recebeu informação que seis parlamentares são a favor do projeto, são eles: Antônio Bertozzi (PV), Vanderci de Paula (PV), Rubinho do Novo Plano (PV), Lindaura Ferreira (PV) Denilson Ramos (PV) e Ederson Luiz (DEM).

Vereadores contrários aos cargos que a prefeita quer criar em Chupinguaia provavelmente para agregar parentes, Raquel Lisboa (PSD), Monica de Cassia (PT) e Valmir Passito (PMDB).

