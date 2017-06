Em Brasília, prefeita solicita ao MEC liberação para funcionamento do curso de Medicina em Vilhena

Dentro dois meses uma equipe técnica do MEC estará no município para fazer vistoria na faculdade UNESC

Na manhã desta quarta-feira, 7, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) participou de uma reunião no Ministério da Educação (MEC), em Brasília (DF), com o titular da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), Henrique Sartori, para tratar da liberação do curso de Medicina no município.

O encontro contou com a participação do senador Valdir Raupp, da secretária municipal de Educação, professora Raquel Donadon, e de Antônio Carlos do Nascimento, que é presidente da mantenedora da faculdade UNESC, instituição de ensino superior que venceu a licitação para a implantação do curso em Vilhena.

No encontro, a prefeita Rosani Donadon ressaltou a importância do curso para a região. “Vilhena é polo educacional com vários cursos oferecidos, e a implantação do curso de Medicina será muito importante, pois vai atender alunos de todo o Cone Sul de Rondônia”, ressaltou a chefe do executivo vilhenense.

O titular da Seres, Henrique Sartori, informou à prefeita que trâmites burocráticos para liberação da implantação do curso no munícipio estão bem adiantados, e, em cerca de dois meses, uma equipe do MEC estará em Vilhena para fazer uma vistoria técnica na UNESC.

Para o presidente da mantenedora da faculdade, Nascimento, a reunião foi muito produtiva. Ele garantiu a prefeita que a faculdade está apta para receber a visita do MEC. “Assim que liberarem a implantação do curso, vamos realizar o primeiro vestibular de Medicina da UNESC. Agradeço a prefeita Rosani Donadon e o senador Valdir Raupp pelo empenho para liberação da implantação do curso que vai beneficiar, principalmente, a população do Cone Sul de Rondônia”, agradeceu Nascimento.

Texto e fotos: Assessoria