Família é mantida refém por mais de 6 horas em Vilhena

O crime ocorreu por volta das 20h00 de quarta-feira, 07, em uma residência localizada na avenida Beira Rio, no Centro de Vilhena, porém só foi registrado, por volta das 09h30 da manhã desta quinta-feira,08.

De acordo com o casal denunciante, os mesmos estavam na residência quando três homens armados e encapuzados entraram no imóvel e anunciaram o roubo.

Após amarrarem as vítimas e tranca-las no banheiro, os agentes aguardaram o momento em que o filho do casal chegou com o veículo da família, por volta das 23h30, e o renderam, amarrando-o e conduzindo-o também ao banheiro onde estavam seus pais.

Durante a ação, um dos meliantes acabou efetuando um disparo de arma de fogo dentro da residência, a fim de amedrontar as vítimas e por fim , um destes, fugiu levando umaToyota Hillux SRV 2.7 de cor prata, com placas NCI-7743 de Vilhena.

Os outros dois infratores permaneceram na casa por mais algumas horas e evadiram-se em uma motocicleta por volta das 03h00 desta quinta-feira levando os aparelhos celulares das vítimas. A família permaneceu amarrada até as 09h00, até que conseguiram se soltar e acionaram a Polícia Militar.

Em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi constatado que, o suposto veículo, teria passado em Pontes e Lacerda no estado do Mato Grosso, por volta das 04h00 da madrugada desta quinta-feira.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil e segue sob investigação.

Texto: Redação

Foto: Ilustrativa