Em jogo quente, Barcelona supera o Genus

O Barcelona venceu na noite desta quinta-feira o Genus por 2 a 1 no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, e ficou com a vice-liderança do segundo turno do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017. A partida foi válida pela última rodada do returno.

Ainda no primeiro tempo, o Barcelona conseguiu abrir vantagem no placar com Edilsinho e Cabixi. No segundo tempo, o Genus descontou com Leivinha. Porém no final do jogo, os jogadores de ambas as equipes se desentenderam em campo.

Com o resultado, o Barcelona fechou sua participação com a melhor campanha da primeira fase, somando 30 pontos na classificação geral. Já o Genus fechou sua participação na fase inicial com 19 pontos, ocupando a quarta posição.

Os confrontos da semifinal do Estadual foram definidos nesta quinta-feira. O Barcelona vai encarar o VEC. Já o Genus terá pela frente o Real Ariquemes. A FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia) vai divulgar as datas dos jogos de ida e volta da segunda fase.

O Jogo – Em busca do título do segundo turno, as duas equipes entraram em campo em ritmo acelerado. O Genus teve oportunidades com Tcharlles e Gabriel, mas pecaram nas finalizações. Já o Barcelona apostava nas descidas do meia Edilsinho.

Aos 27’, o goleiro Caio Borges pega com a mão uma bola recuada e o árbitro Caio Nunes Cazuza assinala cobrança de falta em dois lances. Na cobrança, Cabixi encosta na bola e Edilsinho bate forte para abrir o placar para o Barcelona.

Apesar da desvantagem no placar, o Genus seguiu criando oportunidades. Aos 29’, Gabriel fez jogada individual pela esquerda e bateu cruzado para a área, Tcharlles escora, mas o goleiro Lucas defende. A resposta do VEC veio aos 34 minutos. Cabixi bateu da entrada da área no canto, mas o goleiro Caio Borges espalmou para escanteio. Na cobrança, Nick levantou na área, Pablo cabeceia e Caio Borges faz grande defesa. Na sequência, a bola sobra para Cabixi, que toca de cabeça na bola, mas novamente o goleiro do Genus salva.

Aos 39’, Luciano Mourão desce pela esquerda e cruza rasteiro para Tcharlles, que se atrapalha no momento da finalização, desperdiçando grande chance.

Aos 47’, em um balão na área do Genus, Caio Borges tenta pegar a bola de uma vez, mas se atrapalha e a mesma sobra para Cabixi, que apenas toca com categoria para fazer o segundo gol do Barcelona.

Para a segunda etapa, o Barcelona retornou a campo com a proposta de explorar os contra-ataques. Mas aos 13 minutos, em um lance na área, o goleiro Lucas discute e acaba agredindo Tcharlles. Caio Nunes Cazuza acaba expulsando o arqueiro do Catalão Vilhenense. Sem reserva, o técnico Tiago Batizoco optou por colocar o atacante Cabixi no gol. O jogo ficou paralisado aproximadamente 5 minutos.

Com um a mais, o Genus passou a dominar a parte e apostou nos cruzamentos na área para superar o setor defensivo do Barcelona, que se defendia bem. Em pelo menos três oportunidades, Cabixi foi exigido no gol e fez defesas importantes. Mas aos 43 minutos o Aurigrená da Capital conseguiu descontar. Luciano Mourão levantou na área, Cabixi tentou cortar e a bola sobrou nos pés de Leivinha que finalizou duas vezes para balançar as redes para o clube da capital.

Após o apito final do jogo, jogadores das duas equipes acabaram se desentendendo em campo. O motivo foi a súmula do jogo do último dia 23 de abril em Vilhena, que inclusive foi entregue ao técnico do Genus, Mirandinha.